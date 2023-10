Gemeindebau: Sanierung wegen Dauerkiffer

Die falschen Nachbarn können eine Traumwohnung schnell in einen Albtraum verwandeln. So auch bei Alexandra R. Die Wienerin hat ein schweres Schicksal hinter sich, ist nach einem Unfall querschnittsgelähmt. Daher hält sie sich viel in ihrer Erdgeschoßwohnung mit kleinem Garten auf. Aber nicht mehr gerne. Grund dafür sind die Mieter über ihr und der ständige Marihuanakonsum. Indes treibt in einem anderen Gemeindebau ein „Ekel-Phantom“ sein Unwesen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.