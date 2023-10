„Sturm schließt wieder an die Osim-Zeiten an!“

Denkst du gerne an deine Zeit in Österreich zurück?

Für mich war es eine Ehre, bei Sturm zu spielen. Leider bin ich zu einer Zeit gekommen, wo finanziell nicht mehr alles so einfach war. Wir haben gegen mein Ex-Team Haifa die Champions League verpasst, und ich hab in Graz auch keine Titel geholt. Aber davor hab ich in Tirol tolle acht Jahre erlebt. Mein Sohn Robert ist in Innsbruck auf die Welt gekommen, und wir fahren regelmäßig zum Urlaub nach Tirol. Sportlich ist’s in meiner zweiten Heimat aber momentan eine Tragödie