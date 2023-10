Filmkulisse Waldviertel: Wo Uhren anders ticken

Am Liebsten ist sie im Wald. Allein. Denn nur hier kann sie ihrer Erinnerung entfliehen. Denn der Terroranschlag am 2. November 2020 in Wien hat sich in ihr Gedächtnis gebrannt. Marian hat ihn hautnah miterlebt. Und überlebt. Aber die Bilder lassen sie seitdem nicht mehr los.