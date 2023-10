Lehrlingsboom in Wiener Betrieben hält weiter an

Ein Drittel mehr Lehranfänger gibt es auch in der Sparte Transport und Verkehr, wo derzeit insgesamt 297 Nachwuchskräfte im ersten Jahr ihrer Ausbildung stehen. Insgesamt werden in den Wiener Betrieben derzeit 15.087 Lehrlinge ausgebildet, das sind um 12,4 Prozent mehr als im Vorjahr, in absoluten Zahlen sind 1667 Personen dazugekommen. Hier verzeichnet den größten Zuwachs die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft (+29 Prozent), die damit annähernd wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hat, gefolgt von den Sparten Info & Consulting (+13,3 Prozent) und Gewerbe und Handwerk (+11,8 Prozent). „Wer selbst Lehrlinge ausbildet, hat im Ringen um qualifizierte Mitarbeiter ein Ass im Ärmel. Dass diese Botschaft in den Wiener Ausbildungsbetrieben längst angekommen ist, zeigt sich an den seit Jahresbeginn stetig steigenden Lehrlingszahlen“, sagt WK Wien-Präsident Walter Ruck.