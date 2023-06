„Reife“ Lehrlinge durchaus begehrt

Bei der Ehrung in Wien gingen noch zwei weitere Preise nach Kärnten. Die Landesfeuerwehrschule gewann für ihr breites Aus und Weiterbildungsprogram, bei den Non Profit-Organisationen. Das WIFI Kärnten war mit seinen über 3000 Kursen in der Kategorie der „vorwiegend im öffentlichen Eigentum befindlichen Organisationen voran“.