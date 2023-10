Klares „Nein“ zu 400 Wohnungen auf einem Acker

In Wilhering wird auch darüber spekuliert, dass sich die Stadtregion Leonding oder das Land Oberösterreich in Hitzing eine starke Verbauung wünschen. Dazu stellt der ÖVP-Landtagsabgeordnete Wolfgang Stanek ganz klar fest „Diese Gerüchte werden immer wieder bewusst gestreut. Ob gewidmet wird, wie dicht verbaut wird, das entscheidet alleine die Gemeinde Wilhering. Alle anderen Behauptungen sind eine bewusste Täuschung. Die Bevölkerung darf sich nicht verunsichern lassen!“ Auch Landesrat Markus Achleitner bestätigte das in einem Gespräch mit Bürgermeister Mario Mühlböck, Vizebürgermeister Markus Langthaler und Gemeindevorstand Franz Hohenbichler.