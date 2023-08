Umwidmung von zwei Grundstücken wirft Fragen auf

Aufzahlung per Vertrag in Aussicht gestellt

Es sickerte aber durch, dass der Eigentümerin ein überaus hoher Preis gezahlt worden sein soll. Insgesamt dürften rund elf Millionen Euro geflossen sein. Wie ein der „Krone“ vorliegender Kaufvertrag belegt, werden weitere Aufzahlungen - je nach Höhe der Bebauung - in Aussicht gestellt. Wörtlich heißt es in dem Kaufvertrag wie folgt: „Nachdem die Umwidmung der Liegenschaft in Bauland in Vorbereitung ist und die zukünftige, konkrete Baulandwidmung noch nicht bekannt ist, vereinbaren die Vertragsparteien eine Kaufpreisbesserung in Abhängigkeit von der künftigen Geschoßflächenzahl.“