Acker-Verkauf wird nun vom Landtag „beackert“

Spekulationen per Gesetz untersagt

Dass sich die Bezirksbehörde beim Verkauf der Äcker nicht quergelegt hat, ist für Hemetsberger schwer nachvollziehbar. „Bei einem Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen müssen die Käufer glaubhaft machen, dass sie das Grundstück weiter ordnungsgemäß landwirtschaftlich bewirtschaften. Weiters ist laut Gesetz der Verkauf zu untersagen, wenn der Grundstückserwerb zu vorwiegend spekulativen Zwecken beabsichtigt ist. Danach sieht es in Wilhering aber aus“, so Hemetsberger.