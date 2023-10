Heimische Lehrer gegen Handyverbot an Schulen

In Großbritannien hat die Regierung ein Verbot von Handys an Schulen angekündigt, um dort Ablenkungen, Störungen und Mobbing zu verhindern. Die britische Lehrergewerkschaft hält das Verbot allerdings für wirkungslos, weil nicht durchsetzbar. Auch in Österreich kann die Lehrervertretung mit der Idee eines Handyverbots an den Schulen nichts anfangen.