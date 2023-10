Niederösterreichischer Tierschutzpreis verliehen

Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober wurde am heutigen Montag der niederösterreichische Tierschutzpreis durch Landesrätin Susanne Rosenkranz verliehen. „Hier werden Menschen vor den Vorhang geholt, die sich tagtäglich für den Tierschutz einsetzen und für unsere Tiere da sind“, so die Politikerin.