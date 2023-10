Ex-Bundesrat Herbert Schambeck (ÖVP) gestorben

Schambeck wurde am 12. Juli 1934 in Baden bei Wien geboren. Bis 2002 war der promovierte Jurist Universitätsprofessor für öffentliches Recht, politische Wissenschaften und Rechtsphilosophie an der Universität Linz. Von 1969 bis 1997 war er zudem als ÖVP-Mandatar im Bundesrat tätig, mehrmals war er auch dessen Vorsitzender beziehungsweise Präsident. Von 1993 bis 2009 war Schambeck Konsultor des Päpstlichen Rates für die Familie. Von Johannes Paul II. wurde er zum Päpstlichen Ehrenkämmerer ernannt.