55-Jähriger bedrohte Ex-Ehefrau mit Axt

Mann sofort festgenommen

In weiterer Folge soll der Mann die beiden mit einer Axt, die er im Pkw mitgeführt hatte, bedroht haben. Laut Polizei führte er dazu - vor dem 27-Jährigen stehend - Hieb-Bewegungen in der Luft aus. Der Mann wurde von den alarmierten Beamten festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Außerdem wurde gegen den 55-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Axt wurde sichergestellt.