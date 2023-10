Pinke Schleifen heuer in allen sieben Bezirken

Vorsorge ist wichtig

Die Aufsteller wurden von der Förderwerkstätte von „Rettet das Kind“ in Eisenstadt hergestellt. Außerdem gibt es - wie bereits 2022 - wieder ein Blumenbeet in Form einer Pink Ribbon vor dem Landhaus in Eisenstadt. „Erfreulicherweise ist die Überlebenswahrscheinlichkeit nach einer Krebsdiagnose in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es dringend mehr Vorsorge braucht, denn die Hälfte aller Krebs-Todesfälle wäre durch bessere Vorsorge vermeidbar gewesen“, sagt Eisenkopf.