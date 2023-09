Neusiedler See: Boot stand plötzlich in Flammen

Auf einem Anlegeplatz des Neusiedler Sees ist am Samstag gegen halb drei in der Früh ein Segelboot plötzlich in Flammen gestanden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Ein aufmerksamer Anrainer wurde laut Angaben der Feuerwehr auf das Feuer aufmerksam. 18 Helfer mussten ausrücken - der Einsatz gestaltete sich durchaus schwierig.