Überraschungen auf Grüner Liste für Innsbruck-Wahl

Grüne Basis redet Wörtchen mit

Diese Reihung ist aber nur ein Vorschlag. Entscheiden wird darüber die Bezirksversammlung am Samstag. Hier kann „die Basis“ die Plätze bestätigen oder Umreihungen vornehmen. Fix ist nur: „Ich möchte wieder Bürgermeister werden“, betont Willi in seinem Motivationsschreiben, in dem ihm ein kleiner Fehler unterlaufen ist: Bürgermeister seit 2014 steht da. Gewählt wurde er 2018.