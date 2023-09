Das Finale ist für die Ringer das große Ziel

Rekordmeister nimmt Favoritenrolle an

Viel geändert hat sich vorm Start in die neue Saison heute (19.30) in der Walserfeldhalle nicht. „Inzing und wir sind sicher wieder in der Favoritenrolle“, glaubt Trainer Matthias Außerleitner. Sportchef Maxi Außerleitner sagt aber auch: „Es wird spannend. Ich erwarte auch Götzis und Klaus in starker Verfassung.“ Stichwort Götzis: Die Vorarlberger sind heute beim Heimstart auch gleich der erste Gegner.