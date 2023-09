Keine Chance auf Pandabär, aber im Techniktransfer

Interesse signalisieren

Passend zu Haberlanders Kernressort Gesundheit besuchte man zum Abschluss der Reise noch das Kinder-Sprach-Reha-Zentrum Kangyu, wo hörgeschädigte Kinder mit einem Cochlea-Implantat der Innsbrucker Firma MED-EL, das auch in Oberösterreich häufig zum Einsatz kommt, hören und sprechen lernen. „Wir signalisieren damit, dass wir auch am Themenfeld Gesundheit interessiert sind“, sagt Haberlander. Medizintechnik-Spezialist Greiner Bio One aus Kremsmünster hat bereits einen Standort in Shanghai, vielleicht findet er Nachahmer in der Provinz Sichuan.