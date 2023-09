Mit krone.at Flor de Toloache in Wien erleben!

Hochgelobte Auftritte auf internationaler Bühne

Hochgelobt wurden ihre Auftritte unter anderem auch im Rolling Stone, im Billboard Magazine, im New Yorker, in GQ sowie in der New York Times. Nach einem vielbeachteten „Tiny Desk Concert“-Auftritt beim US-Radiosender NPR führte ihre Zusammenarbeit mit der Rock-Supergroup The Arcs zu Auftritten bei der „Late Show with Stephen Colbert“ und bei „Later with Jools“ im britischen Fernsehen.