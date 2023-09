Kleine Kinder auf WC eingesperrt und misshandelt

Strafe bei schlechtem Benehmen

Die Sprecherin erklärte, dass die Schläge in Form eines „Klapses auf den Po“ Teil der Vorwürfe seien. Die Misshandlungen sollen als Strafe bei schlechtem Benehmen gedacht gewesen sein. „Wenn das so passiert ist, dann ist das ganz klar ein inakzeptables Verhalten und hat nichts mit Pädagogik zu tun“, sagte die Sprecherin. Die zuständige Kompetenzstelle Kinderschutz Elementarpädagogik arbeitet aktuell an einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Auch bei der Polizei liefen seither Ermittlungen, hieß es.