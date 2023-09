Abstürzender Traktor riss Bäuerin mit, begrub sie

Zu dem Unfall kam es gegen 18.30 Uhr, als die Einheimische in der Nähe ihres Bauernhofes in Rohrberg mit der Seilwinde des Kleintraktors gefällte Bäume auf einen Forstweg zog, während ihr Mann die Arbeiten im Wald durchführte. Auch der fünfjährige Sohn der beiden befand sich ganz in der Nähe.