Waldbrand: Feuerwehr musste zweimal ausrücken

Auf 1300 Metern Seehöhe im Gebiet der Wildalpe kam es am Mittwochnachmittag zu einem ersten Brand. Mittels Sirene wurde die Freiwillige Feuerwehr Frein (Gemeinde Neuberg an der Mürz) zum Brandeinsatz gerufen - insgesamt standen rund 50 Quadratmeter an Wald in Brand. Sieben Feuerwehren standen mit 14 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften im Einsatz, bis das Feuer gelöscht war.