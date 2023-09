Tischtennis-Verein klagt Verband auf über 50.000 €

Nachdem der TTC Villach keine Bundesliga-Lizenz für die kommende Saison erhalten hat, geht der Streit mit dem Verband in die nächste Runde. Klubchef Werner Feuerabend hat mit dem Völkermarkter Anwalt Patrick Kröpl am Dienstag die Klage gegen den österreichischen Tischtennisverband eingereicht. Der mit dem Bundesliga-Ausschluss entstandene Vermögensschaden von 51.170 € soll eingeklagt werden. Die Villacher wären in der kommenden Saison lediglich in der Champions League spielberechtigt.