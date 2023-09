Doskozil übt scharfe Kritik an SPÖ-Strategiepapier

Unbeabsichtigt ist am Dienstag ein internes SPÖ-Strategiepapier des Meinungsforschungsinstituts SORA an die Öffentlichkeit gelangt. In der Unterlage wird zum Beispiel ein Schattenkabinett für Parteichef Andreas Babler entworfen. Während ÖVP und FPÖ scharfe Kritik an der SPÖ-SORA-Verbindung übten, kommt nun auch eine erste kritische Stimme aus den Reihen der Sozialdemokraten. Wenig überraschend handelt es sich dabei um Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.