Die kleine Botin dekoriert im Herbst duftend

Für die heutige Idee verwende ich große Zapfen und achte darauf, dass sie gut getrocknet sind. Frische Zapfen zum Trocknen kurz bei 200 Grad ins Backrohr legen. Weiters brauche ich noch einen kleinen Plastik- oder Frischhaltebeutel und ätherisches Zimtöl. 10 Tropfen davon fülle ich mit 5 ml Alkohol in eine kleine Sprühflasche, schüttle kurz und fülle mit ca. 100 ml Wasser auf. Die Zapfen kommen in den Beutel und werden jetzt mit dem Zimt-Duft besprüht. Beutel verschließen, nach 3 Tagen geht das Aroma auf die Zapfen über und so können sie die nächsten Wochen heimelig-warm duften.