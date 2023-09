Alternativer Nobelpreis für Flüchtlingsschiff-NGO

Die Verleihung der Alternativen Nobelpreise findet heuer am 29. November 2023 in Stockholm statt und wird live übertragen. Die Right Livelihood Stiftung in Stockholm ehrt seit über 40 Jahren Menschen und Organisationen, die sich für Frieden, Nachhaltigkeit und eine gerechte Welt einsetzen. Mehrere Alternative Nobelpreisträger, darunter der weißrussische Dissident Ales Bjaljazki, erhielten später auch den Friedensnobelpreis. Vergangenes Jahr ging einer der Preise an die ukrainische Bürgerrechtlerin Oleksandra Matwijitschuk. In der Liste der Alternativer Nobelpreisträger seit 1980 finden sich auch drei Österreicher: Leopold Kohr (1983), Robert Jungk (1986) und Erwin Kräutler (2010).