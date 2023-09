„Auf ein Heisl müssen S’ 400 Jahre warten“

„Will keinen Kleingartenkrieg“

„Nennen Sie aber nicht meinen Namen. Ich bin seit vielen Jahrzehnten in der SPÖ, und ich will sicher keinen Kleingartenkrieg vom Zaun brechen“ - so stellt sich ein „Krone“-Leser am Telefon vor. Der Mann sei selbst Kleingartenbesitzer und hat einiges bezüglich der Vergabe zu berichten. Denn wie man in Wien zu einem solchen Kleinod kommt, ist zwar kein Geheimnis - prinzipiell muss man sich zu allererst beim jeweiligen Verein bewerben. Doch der Insider hat einiges zu berichten. „Ich habe meinen Kleingarten vererbt bekommen. Daher musste ich mir das alles nicht antun. Aber ich hatte einige Termine beim Amt und so vieles mitbekommen“, so der glückliche Genosse.