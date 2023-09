Goldener Herbst: Weinstraße wird jetzt gestürmt

Vereinzelte Schauer

Auch am Freitag klettert das Thermometer auf 23 bis 27 Grad. „Erst am Samstag erfolgt mit einer Störungszone von Westen eine kleine Umstellung. In der Obersteiermark muss man mit vereinzelten Regenschauern rechnen“, so der Meteorologe. Es sei aber kein komplett verregneter Tag. „Richtung Süden sind bis zu 24 Grad zu erwarten.“ Der Sonntag bringt dann wieder Traumwetter im Land.