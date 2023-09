In der Wirtschaftskammer berät KI bald Anrufer

Parallel zum Chatbot hat die WKW einen Voicebot entwickelt, der jetzt schon Anrufern außerhalb der Geschäftszeiten oder bei langen Wartezeiten zur Verfügung steht. Der Bot spricht und versteht ebenfalls mehrere Sprachen, nimmt das Anliegen auf und leitet es automatisch an die zuständige Stelle in der WKW weiter, die dann ausführlich antwortet. Auf Basis des Feedbacks der Kunden soll der Voicebot laufend erweitert und verbessert werden. Mitte des Jahres 2024 soll er zum Beispiel in der Gründerhotline bereits standardisierte Fragen stellen und erste Informationen durch Versand per SMS oder Mail anbieten können.