Pro-Kopf-Vermögen: So reich sind wir Österreicher

Nach zweistelligen Wachstumsraten drei Jahre in Folge brachte 2022 die erwartete Zäsur: Weltweit ging das Geldvermögen der privaten Haushalte um durchschnittlich 2,7 Prozent zurück - der stärkste Rückgang seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008, so das Ergebnis des „Global Wealth Report“ der Allianz, für den die Versicherung zum vierzehnten Mal in Folge das Geldvermögen und die Verschuldung privater Haushalte in fast 60 Ländern analysierte, darunter auch Österreich.