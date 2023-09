Die HLA-Meisterliga ist vier Spieltage alt! In „Handball - Das Magazin lassen wir das Wochenende noch einmal Revue passieren. HLA Challenge-Trainer Peter Schildhammer von WAT Fünfhaus analysiert gemeinsam mit Moderator Martin Grasl die Partien aus dem Oberhaus und dem aktuellen Tabellenführer ist sicherlich etwas zuzutrauen. “Hat Tirol einen Lauf, kann sich was entwickeln", ist sich Schildhammer sicher. In der zweiten Liga darf sich der Coach nach drei Spieltagen übrigens über die Tabellenführung freuen.