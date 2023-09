SPÖ-Chef will Landbauer Plüsch-Faultier schenken

Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich ortet „Büroschlaf“ in den Räumlichkeiten von FPÖ-Landesvize Udo Landbauer. Bei der nächsten Regierungssitzung will er ihm deshalb ein Faultier aus Plüsch schenken, das sich statt ihm ausruhen soll. FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel kontert und meint, Hergovich habe sich während der vergangenen Monate „offenbar in der Spielzeugabteilung verlaufen“.