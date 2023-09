Romeo & Julias Lieben und Sterben auf WhatsApp

Die Geschichte ist real: In einer russischen Kleinstadt flüchtet die junge Katya nach einem Streit mit den Eltern mit Denis in eine Jagdhütte. Dort hängen die beiden ab, betrinken sich, machen Videos, die sie in den sozialen Medien posten. Immer mehr User folgen ihnen, kommentieren und geben Ratschläge.

Doch Katyas Mutter spricht von Entführung, ruft die Polizei. Die stürmt die Jagdhütte. Am Ende ist das junge Paar tot, bis heute nicht geklärt, ob es Selbstmord war oder ob die beiden erschossen wurden.