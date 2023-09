Ist „getöteter“ Schwarzmeer-Admiral doch am Leben?

Video aus Verteidigungsministerium lässt rätseln

Am Dienstag aber dann die Kehrtwende: Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, in dem der angeblich getötete Admiral an einer Sitzung des Ministeriums teilnimmt. Verbreitet wurde das Bildmaterial über die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria. Unabhängig prüfen lassen sich die Aufnahmen nicht, russische Militärblogger bestätigen aber zumindest, dass das Treffen tatsächlich stattfand.