Tschetschenen-Diktator: Video gegen Koma-Gerüchte

Brutale Tschetschenen-Truppen in Ukraine

Wie der verstorbene Söldnerchef Jewgeni Prigoschin mischt auch Kadyrow im Krieg in der Ukraine mit - ihre Einheiten agieren bisher weitgehend unabhängig vom russischen Oberkommando. Kadyrows Achmat-Gruppe hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 15 Monaten Zehntausende Freiwillige vorbereitet und in die Ukraine geschickt. So spielten die Truppen bei der Einnahme der südukrainischen Hafenstadt Mariupol vor einem Jahr eine große Rolle. Jetzt stemmen sie sich gegen die ukrainische Gegenoffensive etwa nahe der Stadt Marjinka in der ostukrainischen Oblast Donezk.