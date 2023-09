Waldhäusl: „Windräder in Wäldern töten die Natur!“

„Rohstoffressourcen nutzen“

Während der Weinviertler Dorner den Hausverstand bemüht, setzt Gottfried Waldhäusl auf Emotionen. „Windkraft im Wald ist das größte Verbrechen an der Natur“, wettert der Zweite Landtagspräsident aus dem Waldviertel. Und setzt noch eines darauf: „Windräder im Wald töten!“ Die riesigen Rotoren würden die Lebensräume von Pflanzen und Tieren zerstören. Windräder würden aus reiner Profitgier in den heimischen Forst gebaut: „Grundeigentümer bekommen bis zu 30.000 Euro im Jahr“, so Waldhäusl. Das wolle er bekämpfen. Und woher kommt dann künftig unser Strom? Vorschlag der Freiheitlichen: „Niederösterreich sollte die eigenen Rohstoffressourcen nutzen.“ Im Klartext: Die Gasfelder unter dem Weinviertel