Kuschelige Fellnasen vermisst oder auf Heimsuche!

Aufgegriffen ...

... wurde dieser Kater in der Tivoli-Garage in Innsbruck. Das weiß-rote Findelkind wartet nun im Tierheim Mentlberg darauf, von seinen Besitzern abgeholt zu werden. Wer vermisst den Streuner oder weiß, zu wem er gehört? Hinweise sind an die Telefonnummer 0512/581451 erbeten.