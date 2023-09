Frontalcrash: Lenkerin lebensgefährlich verletzt

Eine 27-Jährige lenkte am Montag gegen 13.30 Uhr ihren Pkw von Paldau in Richtung Sankt Stefan im Rosental. Im Bereich des Hirschmanngrabens überholte die Fahrzeuglenkerin laut Zeugenaussagen in einer leichten Linkskurve einen Pkw und einen Lkw. Dabei dürfte die Frau den Gegenverkehr übersehen haben. Es kam zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw, gelenkt von einem 51-Jährigen.