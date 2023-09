Betrunkener E-Bike-Fahrer krachte in Tirol in Pkw

Zum Zusammenstoß zwischen dem E-Bike und dem Auto kam es am Sonntag gegen 20.50 Uhr. „Bei der Kreuzung Schulstraße/Schießstand bog das Auto in Richtung Süden in die Gemeindestraße Schießstand ein“, heißt es seitens der Polizei. Der Radfahrer bemerkte den Abbiegevorgang offenbar zu spät, krachte in die vordere Beifahrerseite des Pkw und stürzte.