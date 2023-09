Roter Badeteich | Marathon-Klima

Roter Badeteich. Jetzt schwappt die Badeteich-Affäre in der Wiener SPÖ über die Grenzen der Bundeshauptstadt: Lokale SPÖ-Größen vom Bezirksvorsteher über eine Nationalratsabgeordnete und weitere Funktionäre haben sich „günstig“ Grundstücke rund um ein beliebtes Gewässer zugelegt, die durch eine Umwidmung über Nacht deutlich aufgewertet wurden. Das sorgt mittlerweile auch bundesweit für Empörung. Und so schaltet sich SPÖ-Boss Andreas Babler ein. Er verlangt völlige Aufklärung der Causa und ein Aus für derartige Aktivitäten, alle Fakten müssten so rasch wie möglich auf den Tisch. Sollte sich herausstellen, dass an den Vorwürfen der persönlichen Bereicherung durch Insiderwissen oder die Beeinflussung von Verfahren etwas dran sei, dürfe das nicht ohne Konsequenzen bleiben, heißt es in einer Aussendung der Parteispitze. „Bekommt Babler die SPÖ-Schrebergarten-Affäre noch in den Griff?“ fragten wir dazu gestern via krone.at unsere Leser und User. 91 Prozent stimmten mit „Nein“. Nein, leicht hat er´s nicht, der neue SPÖ-Chef.