„Ermi-Oma“ weist seit 20 Jahren auf Probleme hin

Du legst mit der Ermi-Oma den Finger seit 20 Jahren in offene Wunden. Worum geht es im neuen Programm „Heimsuchung“?

Ermi-Oma ist unzufrieden und möchte ein neues Heim suchen. Nach welchen Kriterien sucht man nun ein Heim aus, kann man sich auf Gütesiegel verlassen. Ich will Antworten geben, warum Pfleger kaum mehr Zeit für die Pflege haben und vielmehr mit Dokumentationen eindeckt sind. Aber auch, ob und wie sich ältere Menschen noch in dieser Chaos-Welt zurechtfinden. Mein Ziel ist es, das Verständnis zwischen den Generationen zu fördern