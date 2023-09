Jetzt fix: Liebenauer „Acker“ wird getauscht

Verantwortung für den desolaten Zustand wollte letztlich niemand so richtig übernehmen. Wettergott Petrus wurde die Schuld in die Schuhe geschoben - zuerst zu nass, dann zu heiß, so war das Grün in Liebenau angeblich chancenlos. Sturm drängte zuletzt vehement auf einen Rasentausch.