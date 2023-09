Brennpunkt Rasen: Jetzt will der GAK auswandern!

Der Fußball-Rasen in der Merkur Arena in Graz-Liebenau sorgt aktuell für unwürdige Schlagzeilen. Vor dem Heimspiel des GAK am Samstag in der Zweiten Liga gegen Liefering haben die Rotjacken Bedenken wegen des Zustands des Grüns geäußert. Am Dienstag steht dann ja auch schon das nächste Spiel an.