Novak steht im Halbfinale, Misolic out

Dennis Novak nützt seinen Heimvorteil beim größten ATP-Challenger in Österreich weiter ausgezeichnet. Der 30-Jährige stürmte am Freitag in Bad Waltersdorf ins Halbfinale des mit 145.000 Euro dotierten Turniers. Der Niederösterreicher ließ dem Briten Jan Choinski beim 6:1, 6:0 keine Chance. Sein Semifinalgegner am Samstag ist Tulln-Sieger Vit Kopriva (CZE). Der Steirer Filip Misolic unterlag hingegen dem als Nummer vier gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas 2:6, 6:4, 3:6.