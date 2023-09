Pilot per Notruf: „Bin nicht sicher, wo Jet ist“

Der 47-Jährige wird von den US-Marines als erfahrener Flieger bezeichnet, der Jahrzehnte an Erfahrung im Cockpit habe. Während er mit dem Fallschirm in dem Garten in North Charleston landete, flog sein Flugzeug noch 100 Kilometer weiter, bevor es in ländlichem Gebiet zu Boden krachte. Über einen Tag dauerte es, bis die Trümmer gefunden wurden. Am Dienstag dankte die zuständige Flugbasis schließlich allen, die bei der Suche nach dem verschwundenen Jet mitgeholfen hatten.