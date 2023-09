Dolmetschen für die leise Welt der Gehörlosen

Ihre Besonderheit ist von außen nicht sichtbar. Erst wenn sie zu kommunizieren beginnen, erregen sie in vielen Fällen Aufmerksamkeit: gehörlose Menschen, die sich in ihrer Muttersprache, der Gebärdensprache, miteinander unterhalten. Österreichweit sind das immerhin 8000 bis 10.000 Kinder, Frauen und Männer. Hinzu kommen einige weitere tausend Personen, die so hochgradig schwerhörig oder ertaubt sind, dass ihnen eine Verständigung über das Gehör auch mit Hörhilfen kaum möglich ist.