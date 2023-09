Nach „Wettskandal“ - Augen auf Mauerwerk gerichtet

Die 9. Runde in der 3. Liga steht am Wochenende auf dem Programm. Alle Augen sind dabei sicher auf den FC Mauerwerk gerichtet. Nach der Wettskandal-Aussage von Präsident Mustafa Elnimr ist man auf den Ausgang des Spiels bei Wiener Viktoria am Samstag gespannt. Im Studio plauderte Marco Cornelius mit Christian Mayerhofer aus der Sportredaktion der Kronen Zeitung über die aktuelle Runde. Bereits heute gibt es ab 18.55 Uhr das Spiel SPG Wels gegen den SC Weiz live bei uns auf krone.tv.