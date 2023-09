Ehrenamtliche bringen Mietern über 200 € im Jahr

„Mieter können mit den Besuchen nur gewinnen“

„Wir können in den Bereichen Wohnen, Heizen, Strom, Mobilität, Beschaffung und Ernährung mit unseren Beratungen direkt vor Ort möglicherweise helfen“, möchte Nagiller Mieter ermutigen, via E-Mail (kontakt@doppelplus.tirol) oder telefonisch ( 0660-22274776) Kontakt aufzunehmen. Man könne durch die Gespräche mit den ausgebildeten Energie- und Klimacoaches nur gewinnen. Nicht nur Erkenntnisse, sondern auch bares Geld. Nagiller: „Das doppelte Plus bezieht sich auf die Umwelt und auf die eigene Geldtasche. Die Umsetzung der Energiespartipps bringt etwa 200 Euro im Jahr.“ Man habe bisher mit den Beratungen in 806 Haushalten – Schwerpunkt Innsbruck – eine Einsparung von über zwei Mio. Kilowattstunden bewirken können. Eine Win-win-Situation also, die den Beratenen auch noch ein kleines Starterpaket mit Energiesparartikel beschert.