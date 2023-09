Airline hatte lediglich Entschuldigungen parat

Am 16. August 2021, also vor mehr als zwei Jahren, reiste Gernot P. mit einer französischen Airline von Düsseldorf via Paris nach Wien. Für den Flug hatte der Steirer damals rund 180 Euro bezahlt. „Der Ticketpreis für einen Sitzplatz wurde mir zweimal von Air France verrechnet und von meiner Kreditkarte abgebucht“, berichtete der Leser der Ombudsfrau.