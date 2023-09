Portofino benennt Straße nach Berlusconi

Die Region Lombardei beschloss inzwischen, Berlusconi eine Panorama-Großterrasse im 39. Stock des Palazzo Lombardia, dem Sitz des lombardischen Regionalparlaments in Mailand, zu widmen. Eine Zeremonie zu Ehren des Ex-Premiers ist am 29. September geplant, dem Tag, an dem Berlusconi 87 Jahre alt geworden wäre.