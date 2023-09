Berlusconis Kinder nehmen Testament vollständig an

Seit Berlusconis Tod am 12. Juni haben Anwälte und Berater daran gearbeitet, zahlreiche Aspekte und Werte des großen Vermögens zu klären. Die Holding Fininvest kontrolliert die Gruppe MediaForEurope (MFE) und hat unter anderem Beteiligungen an der mittelgroßen Bank Mediolanum (30 Prozent), am größten italienischen Buchverlag Mondadori (53 Prozent) und hundert Prozent am Fußballklub AC Monza, der in der vergangenen Saison erstmals in der Serie A spielte.